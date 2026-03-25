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Das teilten die Regierungen in Tallinn und Riga mit. Zunächst hatte es geheißen, es handele sich um russische Drohnen. Diese hätten russische Ziele am Finnischen Meerbusen treffen sollen, seien aber vom Kurs abgekommen. Anfang der Woche war bereits eine ukrainische Drohne in Litauen abgestürzt.

In der vergangenen Nacht hatte das russische Militär nach eigenen Angaben fast 400 Langstreckendrohnen aus der Ukraine abgefangen. Russland soll bei seinen Angriffen auf die Ukraine fast 1.000 Drohnen eingesetzt haben.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.