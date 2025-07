Die englische Nationalspielerin Jessica Carter trifft mit ihrem Team im Halbfinale der UEFA EURO 2025 auf Italien. (picture alliance / DeFodi Images / Harry Langer)

Die Engländerinnen gehen am Abend in Genf als Favoritinnen in die Partie. Im zweiten Halbfinale trifft das deutsche Team am Mittwoch auf Spanien. Die Europameisterschaft in der Schweiz endet am Sonntag mit dem Finale in Basel.

