Krieg im Nahen Osten

Der Irak kann nicht alles Öl über Pipelines transportieren. (dpa / picture alliance / epa afp Sahib)

Die Handelshäfen seien weiter geöffnet, meldet die staatliche Nachrichtenagentur INA. Bei dem Angriff sei eines der beiden Schiffe getroffen worden, das im Persischen Golf an einem Öltransfer beteiligt gewesen sei. Mindestens ein Besatzungsmitglied sei getötet worden, 38 weitere konnten gerettet werden. Die Suche nach Vermissten dauere an.

Auch in anderen Golfstaaten kam es zu Angriffen. Das kuwaitische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Luftabwehr habe mehrere Drohnen abgefangen. In Saudi-Arabien hat die Armee nach eigenen Angaben eine Drohne nahe des Botschaftsviertels der Hauptstadt Riad abgefangen. Die bahrainischen Behörden meldeten einen iranischen Angriff auf Treibstofftanks.

Nach Auffassung von US-Präsident Trump steht der Iran kurz vor der Niederlage. Er warnte zudem, die US-Armee könne ihre Angriffe so ausweiten, dass ein Wiederaufbau des Iran fast unmöglich würde. Das wolle man jedoch nicht.

