Bauarbeiten Kreuz Kaiserberg

Die Autobahn 3 führt am Kreuz Kaiserberg bei Duisburg über viele Bahngleise. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Vom 9. Januar bis 6. Februar fahren im Regionalverkehr zwischen Duisburg und Essen nur Ersatzbusse. Fernzüge von Düsseldorf nach Berlin werden laut Fahrplanauskunft über Wuppertal umgeleitet und fahren nicht über das Ruhrgebiet. Die Details des Ersatzfahrplans stehen nach Auskunft der Bahn aber noch nicht fest. Hintergrund der Sperrung sind Bauarbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg. Die Autobahn verläuft dort über alle acht Bahngleise, die das Rheinland mit dem Ruhrgebiet verbinden.

Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen ist wegen der Sanierung des Autobahnkreuzes schon dreimal gesperrt worden, zuletzt im Sommer 2024.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.