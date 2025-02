Richtungsentscheidung

Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Die Stimmlokale öffnen um 7 Uhr und schließen nach 12 Stunden. Kurz danach wird mit einer Prognose gerechnet. Derzeit wird die Regierung im Kosovo von Ministerpräsident Kurti und dessen Vetevendosje-Partei angeführt. Seine Politik in den vergangenen Jahren war geprägt von einem strikten Kurs gegen die serbische Minderheit im Land. Ihre politischen Vertreter hatten bislang die Parlamentswahlen boykottiert. In diesem Jahr jedoch wollen sie an der Abstimmung teilnehmen.

Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien gelöst und seine Unabhängigkeit erklärt, die von der Führung in Belgrad nach wie vor nicht anerkannt wird. Zwischen der Mehrheit der Albaner und der serbischen Minderheit im Land gab es in Folge der Politik Kurtis zunehmend Konfikte im Kosovo.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.