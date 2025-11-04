Die Vorhersage:
Im Norden meist stark bewölkt, im Tagesverlauf von Süden her Auflockerungen. Sonst nach teils zögerlicher Nebelauflösung heiter. Höchstwerte 10 bis 18 Grad, am wärmsten im Westen. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern verbreitet heiter. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
Im Norden meist stark bewölkt, im Tagesverlauf von Süden her Auflockerungen. Sonst nach teils zögerlicher Nebelauflösung heiter. Höchstwerte 10 bis 18 Grad, am wärmsten im Westen. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern verbreitet heiter. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Nordwesten und Norden, später auch im Westen bewölkt. Im Süden sonnig, örtlich auch ganztags neblig-trüb. 9 bis 19 Grad.
Am Donnerstag im Nordwesten und Norden, später auch im Westen bewölkt. Im Süden sonnig, örtlich auch ganztags neblig-trüb. 9 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.