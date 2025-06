Wetter

Im Norden bewölkt mit etwas Regen, im Süden sonnig - bis zu 33 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte zunächst stark bewölkt und etwas Regen, am Nachmittag sonniger. In der Südhälfte meist heiter bis sonnig. Höchsttemperaturen im Norden 19 bis 24; im Süden 25 bis 33 Grad. Morgen von Westen nach Osten durchziehende teils kräftige Gewitter, örtlich Unwettergefahr. 22 bis 32 Grad.