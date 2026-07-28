Wetter
Im Norden bewölkt mit etwas Regen, sonst sonnig, 26 bis 33 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder, örtlich etwas Regen. Sonst sonnig. Temperaturen von 26 bis 33 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen vielfach heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf im Nordosten sowie an den Alpen Quellwolken, dort am Abend vereinzelte Gewitter. 26 bis 38 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig. Sonst Bildung von Quellwolken, in der Westhälfte einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.