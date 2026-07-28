Morgen vielfach heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf im Nordosten sowie an den Alpen Quellwolken, dort am Abend vereinzelte Gewitter. 26 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig. Sonst Bildung von Quellwolken, in der Westhälfte einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 39 Grad.
Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig. Sonst Bildung von Quellwolken, in der Westhälfte einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.