Wetter

Im Norden bewölkt, sonst klar und tagsüber bis zu 35 Grad warm

Das Wetter: Nachts und in der Früh im Nordwesten gebietsweise Nebel, im Norden udn Osten wolkig, im Westen und Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tage im Westen und Süden freundlich. Im Norden bewölkt, im Osten kurze Schauer möglich. 25 bis 35 Grad. Morgen einzelne Schauer oder Gewitter; ansonsten wolkig, im Westen und Süden sonnig und trocken. 25 bis 36 Grad.