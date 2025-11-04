Wetter

Im Norden bewölkt, sonst oft freundlich, 10 bis 18 Grad

Das Wetter: Im Norden stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. Temperatur-Maxima zwischen 10 und 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Morgen im Norden wolkig bis stark bewölkt und vereinzelt Regen. Im Süden örtlich ganztags trüb, sonst nach Nebelauflösung sonnig. 10 bis 19 Grad.