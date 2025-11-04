Wetter
Im Norden bewölkt, sonst oft freundlich, 10 bis 18 Grad

Das Wetter: Im Norden stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. Temperatur-Maxima zwischen 10 und 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Morgen im Norden wolkig bis stark bewölkt und vereinzelt Regen. Im Süden örtlich ganztags trüb, sonst nach Nebelauflösung sonnig. 10 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und Nordwesten sowie später auch im Westen wolkig, aber weitestgehend trocken. Im Süden zäher Nebel, regional auch den ganzen Tag über trüb. Sonst nach Nebelauflösung wieder viel Sonne. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.
