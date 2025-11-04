Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und Nordwesten sowie später auch im Westen wolkig, aber weitestgehend trocken. Im Süden zäher Nebel, regional auch den ganzen Tag über trüb. Sonst nach Nebelauflösung wieder viel Sonne. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.