Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Norden und Nordosten wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Sonst teils heiter, teils bewölkt und im Süden sonnig. Höchstwerte 19 bis 27 Grad. Morgen in der Nordhälfte zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern. In der Südhälfte sonnig. Temperaturen 25 bis 30, an den Küsten 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern und vom Westen bis in die nördliche Mitte etwas Regen. Im Süden sonnig. 23 bis 28 Grad, in der Südhälfte 28 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.