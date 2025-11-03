Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden bewölkt, zeitweise leichter Regen. Sonst heiter bis wolkig, im Süden auch sonnig. Höchstwerte 8 bis 14, im Südwesten bis 17 Grad. Morgen im Norden meist stark bewölkt, später von Süden her Wolkenauflockerungen. Im Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 10 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden bewölkt, vereinzelt Regen. Im Süden örtlich ganztags trüb oder nach Nebelauflösung sonnig. 10 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.