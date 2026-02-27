Wetter
Im Norden etwas Regen, sonst verbreitet sonnig und sehr mild

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Hochdruckzone über Südosteuropa gelangt von der Biskaya ungewöhnlich milde Luft nach Deutschland. Der Nordwesten wird von einem schwachen Tiefausläufer erfasst.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden meist stark bewölkt und etwas Regen. Sonst nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet sonnig. Höchstwerte von 13 Grad im Norden bis 23 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten wolkig, gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten teils heiter. Temperaturen 7 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag wolkig mit Aufheiterungen. Anfangs im Südosten, zum Abend an der Nordsee örtlich ein wenig Regen. 7 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.