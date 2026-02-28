Die Vorhersage:
Im Norden meist stark bewölkt und etwas Regen. Sonst nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet sonnig. Höchstwerte von 13 Grad im Norden bis 23 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten wolkig, gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten teils heiter. Temperaturen 7 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag wolkig mit Aufheiterungen. Anfangs im Südosten, zum Abend an der Nordsee örtlich ein wenig Regen. 7 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.