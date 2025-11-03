Wetter
Im Norden etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Mit südwestlicher Strömung gelangt milde Luft nach Deutschland, die im Verlauf der Woche vor allem in der Südhälfte zunehmend unter Hochdruckeinfluss gerät.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Norden viele Wolken, im Tagesverlauf etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden auch sonnig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden nach teils zögerlicher Nebelauflösung verbreitet heiter. Temperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden bewölkt, im Rest des Landes heiter. 10 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.