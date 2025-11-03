Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden viele Wolken, im Tagesverlauf etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden auch sonnig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden nach teils zögerlicher Nebelauflösung verbreitet heiter. Temperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Im Nordwesten und Norden viele Wolken, im Tagesverlauf etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden auch sonnig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden nach teils zögerlicher Nebelauflösung verbreitet heiter. Temperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden bewölkt, im Rest des Landes heiter. 10 bis 19 Grad.
Am Mittwoch im Norden bewölkt, im Rest des Landes heiter. 10 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.