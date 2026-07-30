Die Vorhersage:
In der Nordwesthälfte Bewölkungszunahme und einzelne, teils kräftige Schauer. Insbesondere im Norden auch Gewitter mit Windböen bis Orkanstärke. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 26 bis 31 Grad an der See, sonst 32 bis 39 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung in einem Streifen vom Osten in den Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken. Temperaturen 23 bis 38 Grad.
In der Nordwesthälfte Bewölkungszunahme und einzelne, teils kräftige Schauer. Insbesondere im Norden auch Gewitter mit Windböen bis Orkanstärke. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 26 bis 31 Grad an der See, sonst 32 bis 39 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung in einem Streifen vom Osten in den Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken. Temperaturen 23 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf von der westlichen Mitte bis zum Alpenrand örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter. 24 bis 32 Grad.
Am Samstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf von der westlichen Mitte bis zum Alpenrand örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter. 24 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.