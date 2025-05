Wetter

Im Norden heiter, im Süden bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nordhälfte teils heiter, teils bewölkt. In der Südhälfte Bewölkungszunahme und gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. Höchstwerte 14 bis 24 Grad. Morgen in der Mitte freundlich. Im Norden wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Süden bedeckt mit Regen. 12 bis 19 Grad.