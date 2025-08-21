Die Vorhersage:
Im Norden heiter bis wolkig, teils auch länger sonnig. An den Küsten kurze Schauer. Im Süden stark bewölkt, örtlich länger anhaltender Regen. Regional Unwettergefahr durch Starkregen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an den Küsten Schauer. Sonst heiter oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd, teils auch stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Südwesten längere sonnige Abschnitte. 16 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.