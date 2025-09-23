Wetter
Im Norden heiter, im Süden stark bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Der Norden wird von einem Hoch über den Britischen Inseln mit trockener und kühler Luft beeinflusst. Im Süden bestimmt Tiefdruckeinfluss das Wetter.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte heiter oder sonnig, an den Küsten vereinzelte Schauer. In der Südhälfte vielfach stark bewölkt und gegen Abend im Südwesten teils kräftige Niederschläge. Höchstwerte 14 bis 19, im Südwesten 10 bis 14 Grad. Morgen im Norden heiter, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 10 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden Regen. 10 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.