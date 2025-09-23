Die Vorhersage:
In der Nordhälfte zunehmend heiter oder sonnig, an den Küsten vereinzelte Schauer. In der Südhälfte viele Wolken, im Südwesten gebietsweise Schauer. Höchstwerte 14 bis 18, im Südwesten 10 bis 14 Grad. Morgen im Norden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 9 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden erneut heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden Regen, im Tagesverlauf nachlassend. 10 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.