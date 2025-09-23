Wetter
Im Norden heiter, im Süden stark bewölkt, gebietsweise Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Der Norden wird von einem Hoch über den Britischen Inseln mit trockener und kühler Luft beeinflusst. Im Süden bestimmt Tiefdruckeinfluss das Wetter, ebenfalls mit herbstlich kühlen Luftmassen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte zunehmend heiter oder sonnig, an den Küsten vereinzelte Schauer. In der Südhälfte viele Wolken, im Südwesten gebietsweise Schauer. Höchstwerte 14 bis 18, im Südwesten 10 bis 14 Grad. Morgen im Norden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 9 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden erneut heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden Regen, im Tagesverlauf nachlassend. 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.