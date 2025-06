Wetter

Im Norden Regen, im Süden heiter, 18 bis 31 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte wolkig bis stark bewölkt, stellenweise etwas Regen. Im Süden heiter und trocken. Höchstwerte von Nord nach Süd 18 bis 31 Grad. Morgen in der Nordhälfte vereinzelt Schauer. Sonst vielfach heiter, im Süden sonnig. Höchsttemperaturen von 21 Grad im Norden bis 35 Grad am Oberrhein.