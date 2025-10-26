Die Vorhersage:
In der Nordhälfte viele Wolken und Durchzug von teils kräftigen Regenfällen. In der Südhälfte nur einzelne Schauer, am Nachmittag Auflockerungen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen verbreitet Niederschläge, im Nordwesten im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen. Temperaturen. 7 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden stark bewölkt und von Westen nach Osten durchziehender Regen. Im Süden Auflockerungen und geringere Regenneigung. 9 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.