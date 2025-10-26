Wetter
Im Norden Regen, im Süden nur einzelne Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines sich langsam verlagernden Sturmtiefs über der Nordsee strömt Meeresluft subpolaren Ursprungs heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte viele Wolken und Durchzug von teils kräftigen Regenfällen. In der Südhälfte nur einzelne Schauer, am Nachmittag Auflockerungen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen verbreitet Niederschläge, im Nordwesten im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen. Temperaturen. 7 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Norden stark bewölkt und von Westen nach Osten durchziehender Regen. Im Süden Auflockerungen und geringere Regenneigung. 9 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.