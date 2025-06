Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts von Nordwesten Richtung Osten ausbreitender Regen. Im Süden wolkig oder gering bewölkt, teils auch klar. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tag in der Nordhälfte regnerisch, in der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden 15 bis 20, sonst 19 bis 26 Grad, am Oberrhein bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Tagesverlauf im Norden und Osten zunehmend auflockernde Bewölkung, im Westen und Süden heiter oder sonnig. Werte von 16 Grad an den Küsten bis 30 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.