Nachts verbreitet Regen bei 14 bis 8 Grad. (picture alliance/dpa | Harald Tittel)

Morgen im Süden und Südosten heiter und meist trocken. Weiter nördlich stark bewölkt bis bedeckt und Regen. An der See teils gewittrig. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 18 bis 24 Grad, in der Südosthälfte bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, vor allem im Süden und Südosten Gewitter. 19 bis 25 Grad, im Süden und Osten bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.