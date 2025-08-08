Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden mitunter Durchzug dichterer Wolken, aber nur hier und da ein wenig Regen. Sonst verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt, im Südwesten zum Teil wolkenlos. Lediglich in Alpennähe einzelne Schauer oder Gewitter. 20 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.