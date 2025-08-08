Wetter

Im Norden Schauer, im Süden Sonne, 21 bis 33 Grad

Das Wetter: Am Tag in der Nordhälfte Wechsel von Sonne und Wolken, bevorzugt im Norden und Nordwesten lokal schwache Schauer. In der Südhälfte viel Sonne und trocken. Höchstwerte: 21 bis 33 Grad. Morgen im Süden und der Mitte viel Sonnenschein und trocken. Nördlich der Mittelgebirgsschwelle heiter bis wolkig, sehr geringes Schauerrisiko. 27 bis 34 Grad, an den Küsten nur 21 bis 24 Grad.