Wetter
Im Norden Schauer, im Süden Sonne, 21 bis 33 Grad

Das Wetter: Am Tag in der Nordhälfte Wechsel von Sonne und Wolken, bevorzugt im Norden und Nordwesten lokal schwache Schauer. In der Südhälfte viel Sonne und trocken. Höchstwerte: 21 bis 33 Grad. Morgen im Süden und der Mitte viel Sonnenschein und trocken. Nördlich der Mittelgebirgsschwelle heiter bis wolkig, sehr geringes Schauerrisiko. 27 bis 34 Grad, an den Küsten nur 21 bis 24 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Norden mitunter Durchzug dichterer Wolken, aber nur hier und da ein wenig Regen. Sonst verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt, im Südwesten zum Teil wolkenlos. Lediglich in Alpennähe einzelne Schauer oder Gewitter. 20 bis 31 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.