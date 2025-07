Wetter

Im Norden Schauer, im Süden Sonne

Das Wetter: Nachts viele Wolken und gebietsweise Schauer. Im Süden gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd oder stark bewölkt, im Nordosten und Osten Schauer, örtlich auch kräftige Gewitter. In der Südhälfte sonnig oder locker bewölkt. Im äußersten Süden am Nachmittag einzelne Gewitter. Temperaturen 21 bis 31 Grad.