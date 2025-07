Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts viele Wolken und gebietsweise Schauer. Im Süden gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd oder stark bewölkt, im Nordosten und Osten Schauer, örtlich auch kräftige Gewitter. In der Südhälfte sonnig oder locker bewölkt. Im äußersten Süden am Nachmittag einzelne Gewitter. Temperaturen 21 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 22 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.