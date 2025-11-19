Die Vorhersage:
Nachts in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, gebietsweise auch Schnee. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag verbreitet dicht bewölkt mit Regen. Im Norden gebietsweise Schnee. Im Süden und Südosten einige Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
Nachts in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, gebietsweise auch Schnee. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag verbreitet dicht bewölkt mit Regen. Im Norden gebietsweise Schnee. Im Süden und Südosten einige Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag viele Wolken, im Osten und Süden zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Westen und in der Mitte zunehmend kurze Aufheiterungen. Minus 1 bis plus 6 Grad.
Am Donnerstag viele Wolken, im Osten und Süden zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Westen und in der Mitte zunehmend kurze Aufheiterungen. Minus 1 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.