Wetter
Im Norden Schauer, im Süden Wechsel von Sonne und Wolken

Der Wetterbericht, die Lage: Mehrere kleinräumige Tiefdruckgebiete gestalten das Wetter nasskalt und unbeständig. Im Süden herrscht schwacher Zwischenhocheinfluss.

    Die Vorhersage:
    Nachts in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, gebietsweise auch Schnee. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag verbreitet dicht bewölkt mit Regen. Im Norden gebietsweise Schnee. Im Süden und Südosten einige Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag viele Wolken, im Osten und Süden zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Westen und in der Mitte zunehmend kurze Aufheiterungen. Minus 1 bis plus 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.