Wetter
Im Norden Schauer, im Süden wechselnd bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: In Norddeutschland trennt eine Luftmassengrenze polare Meereskaltluft im Norden von subtropischer Warmluft im Süden. Zu Wochenbeginn setzt sich überall die Polarluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet bewölkt mit Regen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte wechselnd bewölkt und meist trocken. Im äußersten Norden und an den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen im Norden 5 bis 10, im Süden 10 bis 14 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, am Nachmittag zunehmende Aufheiterungen. Im Süden und Südosten Regen, bis zum Abend nachlassend. Schneefallgrenze an den Alpen bis in Tallagen sinkend. 4 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.