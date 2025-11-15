Die Vorhersage:
Nachts verbreitet bewölkt mit Regen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte wechselnd bewölkt und meist trocken. Temperaturen im Norden 5 bis 10, im Süden 10 bis 14 Grad.
Nachts verbreitet bewölkt mit Regen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte wechselnd bewölkt und meist trocken. Temperaturen im Norden 5 bis 10, im Süden 10 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, am Nachmittag zunehmende Aufheiterungen. Im Süden und Südosten Regen, bis zum Abend nachlassend. Schneefallgrenze an den Alpen bis in Tallagen sinkend. 4 bis 9 Grad.
Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, am Nachmittag zunehmende Aufheiterungen. Im Süden und Südosten Regen, bis zum Abend nachlassend. Schneefallgrenze an den Alpen bis in Tallagen sinkend. 4 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.