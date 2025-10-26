Wetter
Im Norden teils kräftige Regenfälle - 6 bis 13 Grad

Das Wetter: Am Tage in der Nordhälfte viele Wolken und Durchzug von teils kräftigen Regenfällen. Südlich von Mosel und Main nur einzelne Schauer, am Nachmittag Auflockerungen. An den Alpen oberhalb 1.000 Metern Schnee. Regional starker bis stürmischer Wind bei 6 bis 13 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am morgigen Montag bedeckt und häufig Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oberhalb von rund 1.300 Metern Schnee. Am Nachmittag im Nordwesten einzelne Auflockerungen. 7 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag meist stark bewölkt bis bedeckt und von West nach Ost durchziehender Regen, im Norden mitunter gewittrig. Bevorzugt südlich des Mains Auflockerungen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.