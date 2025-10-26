Am morgigen Montag bedeckt und häufig Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oberhalb von rund 1.300 Metern Schnee. Am Nachmittag im Nordwesten einzelne Auflockerungen. 7 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag meist stark bewölkt bis bedeckt und von West nach Ost durchziehender Regen, im Norden mitunter gewittrig. Bevorzugt südlich des Mains Auflockerungen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.