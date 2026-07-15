Die Vorhersage:
Im Norden trocken, im Süden ab dem Nachmittag einzelne kräftige Gewitter, gebietsweise Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Höchsttemperaturen 27 bis 32 Grad, an den Küsten kühler. Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Nordosten und Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen 26 bis 33 Grad.
Im Norden trocken, im Süden ab dem Nachmittag einzelne kräftige Gewitter, gebietsweise Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Höchsttemperaturen 27 bis 32 Grad, an den Küsten kühler. Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Nordosten und Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen 26 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 30 Grad.
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.