Die Vorhersage:
Im Norden trocken, im Süden einzelne kräftige Gewitter, gebietsweise Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Höchsttemperaturen 27 bis 31 Grad, an den Küsten kühler. Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Norden einzelne Schauer, im Süden auch kräftige Gewitter. Temperaturen 25 bis 33 Grad.
Im Norden trocken, im Süden einzelne kräftige Gewitter, gebietsweise Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Höchsttemperaturen 27 bis 31 Grad, an den Küsten kühler. Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Norden einzelne Schauer, im Süden auch kräftige Gewitter. Temperaturen 25 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.