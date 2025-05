Wetter

Im Norden und am Alpenrand Schauer, sonst längere Aufheiterungen

Das Wetter: Nachts im Norden wechselnd bewölkt und vor allem im Nordwesten und an der Ostsee weitere Schauer. Sonst teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Auch am Alpenrand etwas Regen. Dazwischen längere Aufheiterungen. Temperaturen 12 bis 17 Grad.