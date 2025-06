Wetter

Im Norden und der Mitte heiter, sonst Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht südlich der Donau anfangs stark bewölkt und schauerartiger, teils gewittriger Regen, später meist trocken. Sonst gering bewölkt oder klar und überwiegend trocken. 13 bis 5 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte oft heiter. Im Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 22 bis 26 Grad.