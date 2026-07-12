Wetter
Im Norden und Osten bewölkt, sonst klar - Abkühlung auf 20 bis 12 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. An der Ostsee später einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Auch morgen im Westen und Süden sonnig und trocken, ansonsten wolkig und einzelne Schauer oder Gewitter. 19 bis 36 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten: Am Dienstag teils wolkig, teils sonnig mit einzelnen Gewittern im Süden und den Mittelgebirgen. 21 bis 36 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.