Die weiteren Aussichten: Am Dienstag teils wolkig, teils sonnig mit einzelnen Gewittern im Süden und den Mittelgebirgen. 21 bis 36 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. An der Ostsee später einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Auch morgen im Westen und Süden sonnig und trocken, ansonsten wolkig und einzelne Schauer oder Gewitter. 19 bis 36 Grad.