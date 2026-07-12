Wetter

Im Norden und Osten bewölkt, sonst klar - Abkühlung auf 20 bis 12 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. An der Ostsee später einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Auch morgen im Westen und Süden sonnig und trocken, ansonsten wolkig und einzelne Schauer oder Gewitter. 19 bis 36 Grad.