Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Zwischen Tiefdruckgebieten über Skandinavien und einem umfangreichen Hoch über Westeuropa gelangt warme Atlantikluft in den Südwesten, während in den Norden kühlere Luft fließt.

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Dort 19 bis 23 Grad. Im Süden und Westen heiter bis sonnig und trocken bei 24 bis 32 Grad. Morgen in der Nordosthälfte viele Wolken und Schauer oder schauerartiger Regen. In der Südwesthälfte heiter bis sonnig. Höchstwerte 19 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch an den Alpen regnerisch, sonst oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Im Südwesten auch sonnig. 19 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.