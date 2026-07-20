Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Nordosten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad.
Nachts im Norden und Nordosten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Sonst ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Sonst ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.