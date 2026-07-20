Wetter
Im Norden und Osten Schauer, im Westen und Süden Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem umfangreichen Hoch über dem Atlantik und tiefem Luftdruck über Skandinavien und Osteuropa gelangt von der Nordsee schubweise mäßig warme Meeresluft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden und Nordosten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Sonst ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.