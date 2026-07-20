Wetter
Im Norden und Osten Schauer, im Westen und Süden Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem umfangreichen Hoch über dem Atlantik und tiefem Luftdruck über Skandinavien und Osteuropa gelangt von der Nordsee schubweise mäßig warme Meeresluft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad. Morgen im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Dazwischen ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch in der Nordhälfte dichte Bewölkung und zeitweise Regen. In der Südhälfte heiter. 19 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.