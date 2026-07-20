Die Vorhersage:
Im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad. Morgen im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Dazwischen ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
Im Norden und Osten wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. An der Nordsee längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 24, im Süden bis 26 Grad. Morgen im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Dazwischen ein Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. 19 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch in der Nordhälfte dichte Bewölkung und zeitweise Regen. In der Südhälfte heiter. 19 bis 29 Grad.
Am Mittwoch in der Nordhälfte dichte Bewölkung und zeitweise Regen. In der Südhälfte heiter. 19 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.