Die Vorhersage:
Nachts von Südwesten her nordostwärts bis in den Osten vorankommende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefstwerte 21 bis 9 Grad. Am Tag im Norden und Westen überwiegend sonnig, im Osten und Süden zeitweise stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 20 bis 26 und in der Südhälfte 25 bis 31 Grad.
Nachts von Südwesten her nordostwärts bis in den Osten vorankommende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefstwerte 21 bis 9 Grad. Am Tag im Norden und Westen überwiegend sonnig, im Osten und Süden zeitweise stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 20 bis 26 und in der Südhälfte 25 bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag länger sonnig bei 21 bis 34 Grad.
Am Sonntag länger sonnig bei 21 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.