Die Vorhersage:
Im Norden und Westen überwiegend sonnig, im Osten und Süden zeitweise stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 26 und in der Südhälfte 25 bis 31 Grad. Morgen länger sonnig bei 21 bis 34 Grad.
Im Norden und Westen überwiegend sonnig, im Osten und Süden zeitweise stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 26 und in der Südhälfte 25 bis 31 Grad. Morgen länger sonnig bei 21 bis 34 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag erneut sonnig. Später in der Mitte und im Süden einzelne, teils starke Gewitter. Unwetter durch Starkregen nicht ausgeschlossen. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Am Montag erneut sonnig. Später in der Mitte und im Süden einzelne, teils starke Gewitter. Unwetter durch Starkregen nicht ausgeschlossen. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.