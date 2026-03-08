Wetter
Im Norden vereinzelt Regen, sonst teils wolkig, teils sonnig

Das Wetter: Im Norden und Osten bewölkt, im Süden und Westen vielfach sonnig, durch Saharastaub oft milchig trüb. Höchstwerte 13 bis 20, an der See um 10 Grad. Morgen meist heiter. Am Nachmittag vor allem in den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer möglich. 15 bis 19, an der See um 10 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, an der See teils länger neblig oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen und Südwesten am Nachmittag einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad.
