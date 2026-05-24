Die weiteren Aussichten:
Am Montag sonnig, nur örtlich lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Am Montag sonnig, nur örtlich lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Nachts im Norden wolkig, vereinzelt Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden und Südwesten sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad. An der See etwas kühler.