Wetter
Im Norden Wolken, im Süden klar, 20 bis 34 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden wolkig, vereinzelt Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden und Südwesten sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad. An der See etwas kühler.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag sonnig, nur örtlich lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.