Wetter
Im Norden Wolkenfelder, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Unter dem Einfluss eines nach Südosteuropa ziehenden Hochdruckgebiets kann sich die Luft deutlich erwärmen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder. Sonst sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 27, im großen Rest des Landes 26 bis 31 und im Südwesten bis 33 Grad. Morgen heiter oder sonnig bei Temperaturen von 26 bis 38 Grad.
    Die weiteren Ausichten:
    Am Donnerstag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und einzelne teils kräftige Schauer. In der Südosthälfte heiter bis sonnig. 26 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.