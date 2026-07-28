Die Vorhersage:
Im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder. Sonst sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 27, im großen Rest des Landes 26 bis 31 und im Südwesten bis 33 Grad. Morgen heiter oder sonnig bei Temperaturen von 26 bis 38 Grad.
Im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder. Sonst sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 27, im großen Rest des Landes 26 bis 31 und im Südwesten bis 33 Grad. Morgen heiter oder sonnig bei Temperaturen von 26 bis 38 Grad.
Die weiteren Ausichten:
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und einzelne teils kräftige Schauer. In der Südosthälfte heiter bis sonnig. 26 bis 39 Grad.
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und einzelne teils kräftige Schauer. In der Südosthälfte heiter bis sonnig. 26 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.