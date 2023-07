Wetter

Im Norden zeitweise Schauer, Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Nordsee und 30 Grad in Südostbayern

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Nordwesten oft regnerisch. Sonst aufgelockert, im Süden auch klar. Abkühlung auf 16 bis 10 Grad. Morgen überwiegend trocken. Im Norden mitunter Schauer. Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Nordsee und 30 Grad in Südostbayern.

22.07.2023