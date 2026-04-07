Die Vorhersage:
Im Nordosten teils bewölkt, sonst meist sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 10 bis 16, sonst 15 bis 22 und im Südwesten bis 24 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im äußersten Osten teils bewölkt. Temperaturen von 10 Grad im Norden bis 24 Grad im Südwesten.
Im Nordosten teils bewölkt, sonst meist sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 10 bis 16, sonst 15 bis 22 und im Südwesten bis 24 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im äußersten Osten teils bewölkt. Temperaturen von 10 Grad im Norden bis 24 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Nordwesten und Westen bewölkt mit Schauern, im Osten heiter, sonst wechselnd bewölkt. 6 bis 24 Grad.
Am Donnerstag im Nordwesten und Westen bewölkt mit Schauern, im Osten heiter, sonst wechselnd bewölkt. 6 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.