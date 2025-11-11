Im Nordosten viele Wolken und leichter Regen. Sonst nach Nebelauflösung Auflockerungen, ganz im Süden auch länger sonnig. 8 bis 15 Grad. Morgen im Norden dichtere Wolkenfelder, nur an der Nordsee etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. 6 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Süden nach Nebelauflösung erneut sonnig. In der Mitte wechselnd, im Norden teils dichter bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. 8 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.