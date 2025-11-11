Wetter
Im Nordosten etwas Regen, sonst aufgelockert oder sonnig, 8 bis 15 Grad

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Im Nordosten viele Wolken und leichter Regen. Sonst nach Nebelauflösung Auflockerungen, ganz im Süden auch länger sonnig. 8 bis 15 Grad. Morgen im Norden dichtere Wolkenfelder, nur an der Nordsee etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. 6 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Süden nach Nebelauflösung erneut sonnig. In der Mitte wechselnd, im Norden teils dichter bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. 8 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.