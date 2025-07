Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen und Süden klar, im Norden und Osten nachlassende Schauer. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag vor allem in der Nordosthälfte neben einigen Wolkenfeldern auch viel Sonne. In der Südwesthälfte aufkommende Bewölkung mit Schauern, örtlich auch kräftige Gewitter mit Starkregen. Temperaturen 23 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bei wechselnd bis starker Bewölkung Schauer- und Gewitter. 26 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.