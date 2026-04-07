Wetter
Im Nordosten teils bewölkt, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Unter Hochdruckeinfluss kann sich die eingeflossene Meeresluft vor allem im Westen und Süden deutlich erwärmen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordosten teils bewölkt, sonst meist sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 10 bis 16, sonst 15 bis 22 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im äußersten Osten teils bewölkt. Temperaturen von 10 Grad im Norden bis 24 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Nordwesten und Westen bewölkt mit Schauern, im Osten heiter, sonst wechselnd bewölkt. 6 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.