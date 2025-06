Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt. Im Nordwesten meist trocken, sonst Schauer oder Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 19 bis 25, in der Südosthälfte 25 bis 29 Grad. Morgen verbreitet Schauer und Gewitter, in der Mitte eher trocken. Temperaturen 20 bis 25 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden heiter, im Süden Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen, Hagel und Sturmböen. 22 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.